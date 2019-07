FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer verkauft sein Fußpflegegeschäft Dr. Scholl's für 585 Millionen Dollar an den US-Finanzinvestor Yellow Wood Partners. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten beide Seiten am Montag, wie Bayer mitteilte. Damit setzt der Konzern eine weitere der im vergangenen November angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen um.

Die Marke Dr. Scholl's gehört zum Bayer-Geschäftsbereich Consumer Health und verzeichnete 2018 einen Umsatz von 234 Millionen Dollar. Der neue Eigentümer Yellow Wood will das Geschäft in einer eigenen Gesellschaft führen und in Wachstum sowie Rentabilität investieren. Der Kauf umfasst die Markenrechte für Nord- und Südamerika sowie 30 Mitarbeiter in den USA und Kanada.

Bayer will sich "auf den Ausbau seines Kerngeschäfts mit verschreibungsfreien Marken" konzentrieren. Der Konzern hatte im Mai bereits die Sonnenschutzmarke Coppertone für 550 Millionen Dollar an Beiersdorf abgegeben.

