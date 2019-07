Wien (www.fondscheck.de) - Wandelanleihen können eine gute Möglichkeit sein, durch die aktuell fragile Marktlage zu steuern, meint Lee Manzi, Portfoliomanager des Jupiter Global Convertibles Sicav (ISIN LU0522255313/ WKN A1C1MZ) gegenüber "FONDS professionell ONLINE".Die Einkaufsmanagerindices wichtiger europäischer Länder und in den USA hätten zuletzt geschwächelt. Gleichzeitig würden die Notenbanken aber ihren Willen signalisieren, den rekordlangen Konjunkturzyklus durch geldpolitische Lockerungen und Zinssenkungen weiter aufrechtzuerhalten. In diesem Umfeld, wo die Richtung schwer einzuschätzen sei, würde ein Investment in Wandelanleihen "absolut Sinn machen", meine Lee Manzi. "Wenn sich die Wirtschaft schrumpft oder sich verlangsamt, dann will man einen Downside-Unterstützung. Wenn die Notenbanken hingegen den Zyklus verlängern, ist man dann auch auf der Upside exponiert", sage Manzi im Gespräch. ...

