Die Firma Ari Motors aus Borna bei Leipzig bietet mit dem Ari 458 den "aktuell kleinsten Elektro-Transporter mit Straßenzulassung" an. Er ist bereits zu Preisen ab 11.700 Euro zzgl. Mehrwertsteuer erhältlich. Möglich wird der Preis vor allem durch eine auf das Wesentliche reduzierte Ausstattung. Zudem bietet der Hersteller je nach Einsatzzweck entsprechende Aufbauten für den E-Transporter an. So kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...