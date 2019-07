Mainz (ots) -



Woche 30/19 Dienstag, 23.07.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 ZDF-History Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur Deutschland 2018



9.05 Mörderjagd Tod einer Familie



"Mörderjagd: Tod in San Francisco" entfällt 9.50 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht



10.35 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015



11.20 Ermittler! Gefährliche Doppelleben Deutschland 2019



11.50 Ermittler! Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Nutella, Kellogg's und Kerrygold Deutschland 2019



23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019



23.55 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019



0.40 heute journal



1.05 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



1.50 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



2.35 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018



3.20 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018



4.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121