Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta039/22.07.2019/16:02) - Stockholm, 22. Juli 2019: Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) freut sich, seinen neuen Unternehmensnamen inklusive der strategische Roadmap zu veröffentlichen.



Nachdem die Trading-Strategie erfolgreich getestet wurde, trägt das Unternehmen nun auch mit der neuen Firmierung StrateVic Finance Group AB und der dazu passenden neuen Strategie - Bereitstellung von Bankdienstleistungen der nächsten Generation - dieser positiven Entwicklung Rechnung. Die neue offizielle Website des Unternehmens ist unter der Domain www.stratevic.com zu erreichen, der Ticker-Code für die Aktie bleibt SVAB. Der formelle Antrag auf Namensänderung im Handelsregister wurde heute gestellt.



Die strategische Roadmap des Unternehmens folgt dem Grundsatz, dass virtuelle und physische Währungen und Vermögenswerte nicht voneinander getrennt werden dürfen. Was auch immer mit der einen Art möglich ist, muss auch mit der anderen umzusetzen sein - echtes Cross-Asset-Banking eben.



Die StrateVic Finance Group AB umfasst zwei Unternehmensbereiche: Banking Services und Trading. Der Bereich Banking Services umfasst Bankgeschäfte, Debitkarten und wird ein einziges Wallet für physische und virtuelle Währungen, sowie für die Verwahrung von Wertpapieren und Vermögenswerten. Diese Dienstleistungen sind per entsprechender europäischen Lizenz abgesichert und werden unter dem Brand bankt.co geführt.



Der zweite Unternehmensbereich ist das Trading. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf den Hochfrequenzhandel mit Bitcoins und wird das Angebot um Rohstoffe und Energiezertifikate ergänzen. Da Bitcoins unverzinslich sind wie Gold, suchen die Inhaber von Bitcoins nach Möglichkeiten, um finanzielle Erträge auf ihr Bitcoin-Guthaben zu erzielen. Der Hochfrequenzhandel des Unternehmens bietet genau diese Möglichkeit - mit in diesem Jahr bislang durchschnittlich 5% Rendite pro Monat.



Die StrateVic Finance Group AB wurde bereits von Dritten angefragt, die diese Services mit ihrem eigenen Branding nutzen möchten. Das Unternehmen wird weitere Ankündigungen dazu veröffentlichen, sobald die Kundenvereinbarungen unterzeichnet sind und entsprechend umgesetzt werden.



Kommentar von Bert Scheen, CEO von Stockholm IT Ventures AB (ab sofort: StrateVic Finance Group AB): "Nach der Bekanntgabe unserer neuen Strategie als Cross-Asset-Bank im vergangenen Monat ist die Umfirmierung ein weiterer wichtiger Schritt für die Umsetzung unserer Stragegie. Unser neuer Firmenname spiegelt das neue Geschäft und unsere Philosophie wider, Bankdienstleistungen sowohl für physische als auch für virtuelle Währungen anzubieten."



Stockholm IT Ventures AB (neu: StrateVic Finance Group AB) ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech, wie z.B. das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stockholmit.co (www.stratevic.com). Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Bert Scheen, bert.scheen@stockholmit.co



(Ende)



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: + 46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stockholmit.co Website: www.stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1563804120470



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 22, 2019 10:02 ET (14:02 GMT)