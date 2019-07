Dasberichtet die ungarische Wirtschaftszeitung "Vilaggazdasag" amMontag. "Wir prüfen den Markt", bestätigte ein OMV-Sprecher diePläne auf Anfrage der APA.Dem Zeitungsbericht zufolge will die OMV auch ihreDiskont-Tankstellennetze in Süddeutschland und Slowenien ausbauen."Wir haben in Ungarn drei Diskonttankstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...