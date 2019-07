Die Wiener Börse hat am Montag am Nachmittag ihre Verluste der vergangenen Handelstage eingedämmt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.966,82 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 17,95 Punkten bzw. 0,61 Prozent. Das europäische Börsenumfeld schaffte keine großen Sprünge - Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,27 Prozent, FTSE-100/London ...

