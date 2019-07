Was könnte die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag beschliessen und was bedeutet das für Aktien und Anleihemärkte? Marktexperte Arthur Brunner von der ICF Bank nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die möglichen Auswirkungen unter die Lupe, die sich je nach Äußerungen der Europäischen Zentralbank ergeben könnten. Außerdem wirft er einen Blick auf den jüngsten Boom bei Mittelstandsanleihen. Was der Markt nach der EZB als nächstes von der US-Notenbank erwartet, erklärt er im vollständigen Interview.