Match My Trade - Social Trading für Alle! Letzte Woche haben wir den Markt von der Außenlinie beobachtet, diese Woche wird es wieder Zeit zu handeln. Wennn dann auch die EZB so handelt, wie erhofft, sollte unsere Kasse bald wieder klingeln.-- Aber auch diesmal gilt: Nach dem Tade ist vor dem Trade. Am Freitag sind wir schon um einiges schlauer, was Mario Draghi und seine Zinsen angeht. Auf Facebook könnt Ihr dann Euer Kursziel für die kommende Woche abgeben und nehmt damit automatisch an unserem Gewinnspiel teil.