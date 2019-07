Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Schwandorf/Erlangen (pts040/22.07.2019/16:25) - Der Immobilien-Projektentwickler GBI Wohnungsbau hat in Schwandorf in der Oberpfalz mit dem Spatenstich den Neubau einer Wohnanlage in der Ettmannsdorfer Straße 57 offiziell begonnen. Die 65 Wohnungen an der Ecke zur Narisker Staße werden durch das Land Bayern öffentlich bezuschusst und bieten mietgünstigen, barrierefreien Wohnraum in einem drei- bis fünfgeschossigen Neubau. Bei der Einkommensorientierten Förderung zahlen die Schwandorfer Bürger 4,90 Euro, 5,90 Euro oder 6,90 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. "Nur mit diesem Modell können wir in der aktuellen Situation am Wohnungsmarkt den dringend notwendigen preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen", erläutert Markus Beugel, Aufsichtsratsmitglied der GBI Holding: "Wir sind froh, dass die Ausgestaltung der bayerischen Förderung eine solche Zusammenarbeit möglich macht." Gerade in Schwandorf ist das zusätzliche Angebot laut Beugel extrem wichtig, weil es dort bisher kaum geförderte Wohnungen gibt. Anfang 2018 fielen darunter nur 0,5 Prozent des gesamten Wohnungsbaubestandes. Und die Situation wird immer angespannter. Seit 2007 stiegen die Mieten der Bestandswohnungen um rund 40 Prozent. Dafür sorgte unter anderem die Zunahme der Zahl der Beschäftigten in der Stadt um mehr als 10 Prozent seit 2013. Neubauten im frei finanzierten Wohnungsbau werden laut einer Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts inzwischen für durchschnittlich ca. 8,30 Euro pro Quadratmeter angeboten - um bis zu 70 Prozent teurer als die günstigsten Mieten in der Ettmannsdorfer Straße. Gute Mischung zwischen Jung und Alt, Singles und Familien "Insgesamt entstehen auf rund 4.300 Quadratmetern Wohnfläche 65 Mietwohnungen zwischen 42 und 105 Quadratmetern. Der Wohnungsmix von 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen ermöglicht eine gute Mischung zwischen Jung und Alt, Singles und Familien", freut sich Julia Heilmann, Projektleiterin der GBI Wohnungsbau. Schwandorfs Bürgermeister Andreas Feller, der zusammen mit Markus Beugel, Julia Heilmann, Architekt Ferdinand Weber und Bauleiter Joachim Grötsch sowie Vertretern der am Bau beteiligten Firmen den Spatenstich vorgenommen hat, freut sich vor allem über das zusätzliche Wohnangebot für Familien. "Wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung kommen gerade junge Leute verstärkt in unsere Stadt. Da sind diese neuen Möglichkeiten extrem wichtig. Das ist ein wichtiger Beitrag, um die Attraktivität Schwandorfs weiter zu steigern." Besonders auf Familien zugeschnitten werden bei dem Immobilienprojekt auch die Fahrrad- und Kinderwagenabstellmöglichkeiten im Erdgeschoss sowie der von der GBI Wohnungsbau im Außenbereich geplante Kinderspielplatz. Direkt nach dem Spatenstich starten die Rohbau-Arbeiten. Bis Ende 2020 können die ersten Bewohner einziehen. Muttergesellschaft des Immobilienentwickler GBI Wohnungsbau ist die gemeinnützige Moses Mendelssohn Stiftung, welche die europäisch-jüdische Verständigung durch Veranstaltungen und Projekte fördert. "Ein Grundgedanke der Stiftung ist, durch Investments für den Stiftungszweck gleichzeitig etwas Sinnvolles und Nachhaltiges für die Allgemeinheit zu tun", erläutert Markus Beugel: "Verwirklichen lässt sich das beispielsweise durch die Schaffung günstigen Wohnraums für Menschen, die ansonsten erhebliche Probleme bei der Suche nach der passenden Wohnung haben." ____________ Über die GBI AG und die GBI Wohnungsbau GmbH: Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen 13.489 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste Standorte mit 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien im Betrieb. Hinzu kommen rd. 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Köln, Hamburg und Wien. Die GBI Wohnungsbau GmbH ist sowohl im Bereich der SMARTments student, der SMARTments living, als auch im klassischen geförderten Wohnungsbau bundesweit tätig. Es wurden bislang 3.947 Studenten-Apartmentplätze in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Erlangen, Essen, Nürnberg, Würzburg, Kaiserslautern, Wien und Graz fertiggestellt, bzw. sind im Bau. Hinzu kommt die Entwicklung der neuen SMARTments living-Projekte in Hamburg und Wiesbaden. Ein deutlich wachsender Tätigkeitsbereich sind Entwicklungen im freifinanzierten und geförderten Mietwohnungsbau mit derzeit rd. 1000 Wohneinheiten an 18 Standorten. Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. Vorstände der GBI Holding AG sind Reiner Nittka (Sprecher), Dagmar Specht, Bernd Reitenspieß, Clemens Jung und Guido Bode. Vorstände der GBI AG sind Reiner Nittka (Sprecher) und Clemens Jung. Die GBI Wohnungsbau GmbH wird geleitet von den Geschäftsführern Clemens Jung und Guido Bode. 