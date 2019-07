Berlin (ots) - Bei sommerlichen Temperaturen wird es auch in den eigenen vier Wänden schnell unerträglich heiß. Lüften muss trotzdem sein, denn sonst sinkt die Luftqualität und die Schimmelgefahr steigt. Das Serviceportal "Intelligent heizen" gibt Tipps zum richtigen Lüften in der warmen Jahreszeit.



Ob Winter oder Sommer, die Luft in Innenräumen muss regelmäßig ausgetauscht werden, sonst geht uns der Sauerstoff aus und wir fühlen uns unwohl. Außerdem sammelt sich zum Beispiel durch Duschen, Kochen, aber auch einfach durch Atmen, Feuchtigkeit in der Wohnung an. Wird nicht richtig gelüftet, steigt die Schimmelgefahr. Im Winter reichen meist wenige Minuten Stoßlüften aus, um die feuchte Luft nach draußen zu befördern. Bei hohen Außentemperaturen dauert der Luftaustausch länger, denn warme Luft enthält mehr Feuchtigkeit als kühle Winterluft.



Fenster sollten im Sommer daher möglichst nur dann geöffnet werden, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Luft in der Wohnung. Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt von Außen- und Innenluft lässt sich mit einem Funk-Hygrometer schnell überprüfen. In Wohnräumen sollte die Luftfeuchtigkeit 60 Prozent nicht übersteigen. Lüften ja, aber richtig



In südlichen Ländern bleiben Fenster und Fensterläden tagsüber geschlossen. Diese simple Technik schützt wirksam vor überhitzten Innenräumen. Am besten lüftet man ausgiebig am frühen Morgen und späten Abend. Wenn möglich, sollte dabei ein Durchzug zwischen gegenüberliegenden, weit geöffneten Fenstern hergestellt werden. Das Fenster über Nacht geöffnet zu lassen, verschafft auch Abhilfe, ist allerdings ein Sicherheitsrisiko und daher nur in oberen Etagen empfehlenswert.



Angenehme Frische ins Haus bringen auch Wärmepumpen: Sie können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden. In Kombination mit einer Fußbodenheizung, durch die dann kühles Wasser geleitet wird, lässt sich die Raumtemperatur um mehrere Grad senken. Mehr Informationen zu diesem klimafreundlichen Heizsystem gibt es auf www.intelligent-heizen.info.



Auf einen Blick: Tipps zum Lüften im Sommer



- Fenster tagsüber weder weit öffnen noch kippen



- Jalousien, Rollläden oder Fensterläden am Tag schließen oder Laken vor Fenster hängen



- Früh morgens, spät abends oder falls möglich während der Nacht lüften



- Querlüften: Luftstrom zwischen gegenüberliegenden Fenstern herstellen



- Feuchtigkeitsgehalt von Außen- und Innenluft mit einem Hygrometer kontrollieren



- Wärmepumpe statt herkömmliche Klimageräte zum Kühlen nutzen



Über "Intelligent heizen"



Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot des Forums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.



OTS: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56796 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56796.rss2



Pressekontakt: Simone Eck | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbH Telefon: 030 308811-42 | E-Mail: presse@kompaktmedien.de