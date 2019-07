Der Mineralölkonzern Orlen rüstet seine Tankstellen der Marke Star in Deutschland mit Schnellladern aus. Den Anfang macht Berlin, weitere Standorte in der Region sowie in Hamburg und Lübeck sollen innerhalb der nächsten Wochen folgen. Zum Einsatz kommen Schnelllader des polnischen Herstellers PRE Edward Biel. Jeder dieser Multi Charger kann an CCS bis 100 kW, an CHAdeMO bis zu 50 kW und an Typ 2 bis ...

