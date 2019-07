(shareribs.com) Washington 22.07.2019 - Die Netto-Longs auf US-Rohstoffe sind in der vergangenen Woche wieder gestiegen, angeführt von Silber und Rohöl. Bei Mais haben die Investoren eine abwartende Haltung eingenommen. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der ...

