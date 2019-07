Das staatliche Stromnetz in Nigeria ist überlastet - ein Grund für das gebremste Wachstum. Jetzt soll es mit der Hilfe von Siemens stabilisiert werden.

Nigeria will sein heruntergekommenes Stromnetz mit Hilfe von Siemens auf Vordermann bringen. Die "verlässliche" Stromversorgung solle damit bis 2023 fast verdreifacht werden, kündigte Staatspräsident Muhammadu Buhari am Montag nach einem Treffen mit Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser in der Hauptstadt Abuja an.

Er habe mit dem Münchner Industriekonzern einen Weg vereinbart, ...

