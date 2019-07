YOC AG: Bußgeldverfahren der BaFin DGAP-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges YOC AG: Bußgeldverfahren der BaFin 22.07.2019 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bußgeldverfahren der BaFin Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Berlin, 22. Juli 2019, 16.55 Uhr MEZ - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735; nachstehend auch Gesellschaft genannt) hat heute davon Kenntnis erlangt, dass die BaFin ein Bußgeldverfahren gegen die Gesellschaft betreibt. Hintergrund ist eine in den Halbjahresfinanzberichten 2016 und 2017 nicht enthaltene Versicherung der Geschäftsführung nach § 264 Abs. 2 Satz 3, § 289 Abs. 1 Satz 5 des Handelsgesetzbuches. Die Richtigkeit des Zahlenwerks der Halbjahresabschlüsse sowie der betreffenden Jahresabschlüsse als solche steht nicht in Frage. Die Höhe eines möglichen Bußgelds steht noch nicht fest, wird aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu berücksichtigen haben. Die YOC AG wird mit der BaFin bei der Aufarbeitung des Vorgangs zusammenarbeiten. Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand Kontakt YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.de www.yoc.com 22.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 844853 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844853 22.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005932735 AXC0197 2019-07-22/17:40