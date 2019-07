Nicht etwa Amazon (WKN: 906866) oder Apple (WKN: 865985), sondern Microsoft (WKN: 870747) ist der König an den US-Börsen. Das von Bill Gates und Paul Allen gegründete Unternehmen glänzt mit fantastischen Quartalszahlen und Anleger schicken das Papier auf immer neue Rekordhochs. Auch heute kennt die Aktie anfangs wieder nur den Weg nach oben um +1,60% auf 138,80 US-Dollar Richtung Rekordstand.

Mit dem Anstieg auf 138,90 US-Dollar hat Microsoft am 15. Juli ein neues All-Time-High erreicht. Das bisherige Verlaufshoch markierte die Aktie am Freitag bei 140,67 US-Dollar. Für das im Juni beendete Gesamtjahr bilanziert der Hightech-Riese einen Umsatz in Höhe von 125,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn nach Steuern von 39,2 Milliarden US-Dollar oder 5,06 US-Dollar pro Microsoft-Aktie. An der Börse wird Microsoft mit fast 1,1 Billionen US-Dollar Börsenwert gehandelt.

