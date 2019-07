FRANKFURT (Dow Jones)--Härterer Wettbewerb bei Messsystemen und ein schwächeres Möbelgeschäft machen der Dürr AG einen Strich durch die Jahresplanung. Der im MDAX notierte Maschinen- und Anlagenbauer erwartet daher 2019 nur noch eine EBIT-Marge von 5,5 bis 6,0 Prozent statt von 6,5 bis 7,0 Prozent. Auch die Zielbandbreite für das EBIT vor Sondereffekten wurde gesenkt: auf 6,0 bis 6,5 von zuvor 7,0 bis 7,5 Prozent. Der freie Cashflow werde voraussichtlich geringer ausfallen als im Vorjahr (78,4 Millionen Euro), hieß es weiter. Bisher wurde eine Steigerung angestrebt.

Hauptgrund für die Neueinschätzung sei zum einen, dass die Division Woodworking Machinery and Systems (Homag Group) einen Marktrückgang im Geschäft mit der Möbelindustrie verzeichnet. Zum anderen habe sich der Wettbewerb in der Division Measuring and Process Systems deutlich verschärft.

Dank des weiterhin stabilen Automobilgeschäfts gelten die Jahresprognosen für den Auftragseingang (3,8 bis 4,1 Milliarden Euro) und den Umsatz (3,9 bis 4,1 Milliarden Euro) unverändert.

Derzeit wackelt aber auch das Ziel für 2020 - eine EBIT-Marge von 7,0 bis 8,0 Prozent. Es werde angesichts der schwierigeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen überprüft, hieß es.

Die Dürr AG nannte am Montag zudem vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr. Demnach stieg das EBITDA um 6,8 Prozent auf 150,4 Millionen Euro. Das EBIT verringerte sich um 6,1 Prozent auf 95,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erreichte damit 5,1 Prozent. Vor Sondereffekten von 11,7 Millionen Euro ergaben sich laut Dürr ein EBIT von 106,9 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 5,7 Prozent. Die Sondereffekte resultierten größtenteils aus dem Aufwand für Kaufpreisallokationen. Das Ergebnis nach Steuern sank um 6,6 Prozent auf 63,6 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro. Der Auftragseingang belief sich auf 1,92 Milliarden Euro, 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Den freien Cashflow bezifferte Dürr auf minus 181,4 nach minus 106,8 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Halbjahresfinanzbericht mit den endgültigen Zahlen erscheint am 7. August 2019.

