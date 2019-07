Leverkusen (ots) -



In einer unabhängigen Vergleichsstudie(1) mit 18 in Europa verfügbaren Blutzuckermessgeräten der neuesten Generation zeigt das Contour Next One Blutzuckermesssystem (BZMS) von Ascensia Diabetes Care erneut(2) höchste Messgenauigkeit.* Gut zu wissen für Menschen mit Diabetes, die sich auf ihre Blutzuckermesswerte zu 100 % verlassen müssen. In der Studie zeigte sich allerdings auch, dass mehr als 20 % der getesteten BZMS die Messgenauigkeitskriterien der DIN EN ISO 15197:2013 nicht erfüllen.(1,3) Mitautor Dr. Guido Freckmann, IDT**, Ulm, präsentierte die Ergebnisse im Rahmen der 79. Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA), die vom 7. bis 11. Juni 2019 in San Francisco, Kalifornien, USA, stattfand.



Contour Next One BZMS erfüllt die geforderten Messgenauigkeitskriterien



Für Menschen mit Diabetes sind exakte Blutzuckermesswerte besonders wichtig für ein erfolgreiches Diabetes-Selbstmanagement. Genaue Messwerte sind unerlässlich zur Ermittlung der richtigen Insulindosierungsmenge und zur Reduktion von Insulinberechnungsfehlern.(4) Auch kritische Situationen wie eine Unterzuckerung können leichter erkannt werden, wenn das Blutzuckermessgerät präzise misst.(5) Die Messgenauigkeit von BZMS ist somit eine wichtige Voraussetzung für eine gute Stoffwechseleinstellung.(4)



Deshalb gilt für BZMS ein strenger europäischer Qualitätsstandard, die DIN EN ISO-Norm 15197:2013. Besonders genaue Blutzuckermessungen sind laut der aktuellen Vergleichsstudie von Dr. Freckmann mit dem Contour Next One BZMS möglich: Im Vergleich mit allen anderen getesteten Systemen zeigte es höchste Messgenauigkeit. Obwohl die ISO-Messgenauigkeitskriterien für alle Blutzuckermessgeräte in Europa gelten, konnten mehr als 20 % der in der unabhängigen Studie getesteten Systeme die hohen Qualitätsanforderungen nicht erfüllen. Zum Hintergrund: Laut DIN EN ISO 15197:2013 darf der mit einem Blutzuckermesssystem gemessene Wert bei einem Blutzuckerspiegel von >= 100 mg/dl ± 15 % und bei <= 100 mg/dl ± 15 mg/dl von dem Referenzwert abweichen. Jeweils 95 % der Messergebnisse müssen innerhalb dieses Toleranzbereichs liegen. Das Contour Next One BZMS erfüllt diese Anforderungen problemlos: 100 % der mit den Contour Next Sensoren erzielten Messergebnisse lagen innerhalb dieses Toleranzbereichs und sogar 99,5 % der Messungen lagen innerhalb des noch engeren Toleranzbereichs mit Abweichungen von nur ± 10 % bzw. ± 10 mg/dl.(1)



Blutzucker-Selbstbestimmung ist Grundlage des Diabetes-Managements



Ein qualitativ hochwertiges BZMS und messgenaue Blutzuckerergebnisse sind das A und O einer erfolgreichen Diabetestherapie. Auch wer ein Messsystem zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (z. B. iscCGM und rtCGM) verwendet, sollte zusätzlich stets ein präzises System zur Blutzucker-Selbstkontrolle zur Hand haben und es verlässlich bedienen können: Für die richtige Einstellung eines CGM-Systems wird ein möglichst genauer Vergleichswert aus einer Messung an der Fingerbeere benötigt (z. B. zur Kalibrierung oder bei anstehenden Therapieentscheidungen bei Unter- und Überzuckerungen). Besonders in kritischen Situationen, bei starken Blutzuckerschwankungen oder wenn das CGM-System nicht richtig funktioniert, ist die zusätzliche Blutzuckermessung unabdingbar. Neben einer hohen Messgenauigkeit ist deshalb auch wichtig, dass das BZMS gut in der Hand liegt und einfach zu bedienen ist. Unterstützende Funktionen wie das smartLIGHT® Farbsignal am Contour Next One BZMS helfen Menschen mit Diabetes dabei, den gemessenen Blutzuckerwert direkt richtig einzuordnen (z. B. Unter- oder Überzuckerung, Zielbereich) und entsprechende Therapie-Schritte einzuleiten.***



* Andere Studien können zu anderen Ergebnissen kommen.



** Institut für Diabetes-Technologie, Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH an der Universität Ulm



*** Voreingestellter Zielbereich im Contour Next One Blutzuckermessgerät, individuelle Zielbereiche nur über die Contour® Diabetes App einstellbar. Bitte besprechen Sie Ihre persönlichen Zielbereiche mit Ihrem Arzt.



