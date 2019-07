Laut einer Studie wird der Umsatz mit Halbleitern in diesem Jahr um 9,6 Prozent schrumpfen. Viele Konzerne mussten bereits ihre Prognosen korrigieren.

Die Chipindustrie steht nach Schätzungen des Beratungshauses Gartner weltweit vor dem schlechtesten Jahr seit 2009. Das US-Unternehmen erwartet, dass der Umsatz mit Halbleitern in diesem Jahr um 9,6 Prozent auf 429 Milliarden Dollar schrumpfen wird, wie Gartner am Montag in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut mitteilte. Vor drei Monaten hatte Gartner noch ein Umsatzminus von 3,4 Prozent vorhergesagt.

Preisdruck bei Speicherchips, der Handelsstreit der USA mit China und Bremsspuren beim Absatz von Smartphones, PCs und Servern ...

