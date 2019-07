Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052



Linz (pta041/22.07.2019/18:00) - Die S&T AG hat den am 17. Januar 2019 kommunizierten Aktienrückkauf am 22. Juli 2019 abgeschlossen.



Die S&T AG hat in diesem Zeitraum 0 Aktien zurück gekauft.



Informationen zu dem Aktienrückkauf sind auf der Investor Relations Webseite der S&T AG unter https://ir.snt.at/Aktienrueckkaufprogramm_2019.de.html abrufbar.



Linz, 22. Juli 2019



Der Vorstand



(Ende)



