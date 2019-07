BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesregierung weiß nach eigenen Angaben nicht, was der Wandel der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität das Land kosten wird. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Aufgrund der komplexen, betrieblich differenzierten Kostenstruktur von Produktionsabläufen liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse zur Kostenstruktur und -höhe vor", heißt es darin. Denn bei der Umstellung ihrer Produktion auf Elektromobilität würden die Unternehmen verschiedene Kostenarten wie Arbeit, Energie, Beschaffung, Investitionen und lnnovationen berücksichtigen.

Die Bundesregierung fördert die Erforschung von Batterie- und Antriebstechnologien umfangreich. Allein das Bundeswirtschaftsministerium stellt 1 Milliarde Euro für den Aufbau einer Batteriezellfertigung in Europa bereit. "Es geht dabei um lnnovationsfähigkeit und technologische Souveränität auf einem zentralen Zukunftsfeld für unsere Wirtschaft", so das Ministerium in der Antwort.

Der technologiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Mario Brandenburg, kritisierte, dies sei eine "recht frische und somit viel zu späte Einsicht. Jedenfalls kann das zuständige Ministerium keine konkreten entwicklungs- und produktionsbezogene Zielmarken nennen." Eine "ernstzunehmende Strategie" sei nicht zu erkennen.

