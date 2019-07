- Der Wert der Teilnahme und der Zukunft junger Menschen, die auf der der ganzen Welt zusammenkommen



- 120.000 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, die die Möglichkeit eines völlig neuen Fests des E-Sports vorstellte



Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die WCG 2019 Xi'an, eines der größten E-Sports-Festivals der Welt, das nach sechs Jahren wieder ins Leben gerufen wurde, ist nach vier Veranstaltungstagen zu Ende gegangen.



Der Event war am 18. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier, mit 506 Spielern aus 34 Ländern, gestartet worden.



Dabei war die WCG 2019 Xi'an nicht einfach nur ein E-Sports-Turnier, sondern stellte darüber hinaus auch eine Vision der Zukunft des E-Sports vor: neue Horizonte, der Austausch von Wissen, Praxisforen. Die Veranstaltung war zudem eine Konferenz, ein Weltklasse-Festival der elektronischen Musik und ein Cosplay-Wettbewerb. Somit waren alle zum Mitmachen eingeladen und der Event zeigte zudem ein völlig neues Modell dafür, wie ein globales E-Sports-Festival aussehen kann.



Im Games-Sport-Turnier konnte China vier Goldmedaillen gewinnen - bei Warcraft III, Crossfire, Honor of Kings und DOTA2 - und war damit auch insgesamt der große Gewinner.



Die WCG will den Millennials über ganz unterschiedliche Inhalte die Werte "Mitmachen" und "Zukunft" näherbringen. Dabei können sich nicht nur professionelle Spieler, sondern auch Amateure der Herausforderung stellen und im Wettbewerb den Sieg davontragen. Gleichzeitig können sie Freundschaften schließen und schöne Erinnerungen sammeln.



Im Rahmen der Abschlussveranstaltung sagte, Jung Jun Lee, der CEO der WCG: "Diese WCG-Auflage war ein echter Meilenstein auf unserem bislang zurückgelegten Weg. Wir sind einer der am längsten bestehende E-Sport-Wettbewerbe der Welt. Die WCG haben für die Zukunft ein neues, spannendes Kapitel aufgeschlagen. Wir haben etwas für das Mitmachen und die Harmonie getan und haben den Wettbewerbsgeist dafür genutzt, allen zu zeigen, wie es weiter gehen kann. Ich hoffe, dass auch Sie sich auf die nächsten WCG 2020 freuen."



