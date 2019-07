Die "BYND"-Aktie (WKN: A2N7XQ) kennt seit Börsenpremiere am 2. Mai quasi nur eine Richtung: nach oben. Heute erobert die Aktie Kursterritorien zurück, in der sie vor rund einem Monat ihr All-Time-High markierte. Am Montag steigt das Papier des Fleischersatz-Spezialisten um +9,88% auf 194,26 US-Dollar. Damit rückt aus charttechnischer und börsenpsychologischer Sicht unmittelbar das All-Time-High vom 18. Juni bei 201,88 US-Dollar ins Visier.

Steht etwas an? Ja, die Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal am 29. Juli. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...