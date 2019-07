Bonn (ots) - Die Tories haben entschieden, am Dienstag, 23. Juli gibt die Konservative Partei bekannt, wer Nachfolger von Premierministerin Theresa May wird. Die Tories haben sich für eine der beiden letzten Kandidaten Boris Johnson und Außenminister Jeremy Hunt entschieden.



phoenix berichtet in einer Sondersendung ab 11.45 Uhr live aus der Downing-Street. Die anschließende Rede des neuen Vorsitzenden wird um 12.15 Uhr erwartet. Moderatorin Ines Arland ordnet mit Großbritannien-Experte Grahame Lucas das Ereignis und die Konsequenzen für das britische Parlament wie für den Brexit ein.



