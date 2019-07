Zilina, SK (ots) - Das internationale Preisvergleichsportal Kimbino hat vor kurzem seine App auch im deutschsprachigen Google Play Store veröffentlicht. Damit kommen nun endlich auch preisbewusste Verbraucher in Deutschland in den Genuss der erfolgreichen Schnäppchen-App.



Die aktuellen Angebote und neuesten Prospekte bei Kimbino



Weltweit veröffentlichen aktuell rund 2.200 verschiedene Einzelhändler aus 33 verschiedenen Ländern ihre Werbeprospekte und Rabattaktionen beim Vergleichsportal Kimbino. Im Oktober letzten Jahres startete der Service unter https://www.kimbino.de auch in Deutschland. Nachdem die dazugehörige App bereits im letzten Jahr erfolgreich in einigen europäischen Ländern veröffentlicht wurde, ist die Android Version der App seit Juli auch in Deutschland erhältlich.



Die Vorteile der Kimbino App



Bei Kimbino findet man aktuelle Rabattaktionen und Prospekte von mehr als 140 verschiedenen deutschen Einzelhändlern, die in sechs verschiedenen Kategorien unterteilt sind. Vom Supermarkt über zum Möbelhändler bis hin zum Bekleidungsgeschäft findet sich so gut wie in jeder Sparte ein günstiges Angebot. Zudem garantiert die nutzerfreundlich und innovativ gestaltete App ein schnelles und einfaches Stöbern durch die aktuellen Angebote der Woche. Außerdem kann man in der App auch seine Favoriten wählen, um schneller zu den Angeboten der persönlichen Lieblingsläden zu kommen. Und wer die Push-Benachrichtigungen aktiviert, der bekommt einmal in der Woche sämtliche Angebote seiner Favoriten direkt aufs Smartphone geliefert. Da Kimbino international stark vertreten ist, gibt es im Übrigen noch ein nettes Zusatzfeature: Man kann auch die Angebote von Geschäften aus dem Ausland abonnieren.



Hier geht es zur Kimbino App im Google Playstore: http://ots.de/Hwkjg3



Kimbino in den sozialen Medien: Instagram: https://www.instagram.com/kimbinogreen/ Facebook: https://www.facebook.com/kimbinogreen/



OTS: Kimbino Green s.r.o. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135387 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135387.rss2



Pressekontakt: Kimbino Green s.r.o. Marek Turcani Na brane 8665 010 10 Zilina Slowakei info (at) kimbino.de