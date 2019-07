Straubing (ots) - Wenn es zum Beispiel gute Verkehrsanbindungen und einen modernen, günstigen öffentlichen Personennahverkehr gibt, einen attraktiven Einzelhandel und genügend Kinderbetreuungsplätze, werden mehr Menschen ins Umland ziehen, dort zur Belebung beitragen und zu einer Entlastung des Wohnungsmarkts in den Städten. Zugleich jedoch muss der Wohnungsbau dort forciert werden, wo Knappheit herrscht. Die Fachleute geben Ratschläge, von denen sich viele jedoch kaum kurzfristig umsetzen lassen. Hätte man doch früher auf jene gehört, die auf das nahende Problem hingewiesen haben, und zum Beispiel rechtzeitig das Personal in den Bauämtern aufgestockt.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de