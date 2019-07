Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD), einer der weltweit führenden Tiefwasserbohrunternehmen, gab heute bekannt, dass der Vorstand von Pacific Drilling James W. Harris zum geschäftsführenden Vizepräsidenten und Finanzleiter des Unternehmens ernannt hat. Herr Harris ersetzt Herrn Johannes (John) P. Boots, der, wie zuvor angekündigt, einvernehmlich mit dem Unternehmen vereinbart hat, von seiner Position zurückzutreten, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen.

Herr Harris verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Energiebranche in einer Vielzahl von Funktionen in den Bereichen Finanzführung, Strategie und Unternehmensplanung. Zuletzt war er geschäftsführender Vizepräsident für Bohrungen und Subsea bei Forum Energy Technologies, Inc. und zuvor 12 Jahre lang als Finanzleiter bei Forum tätig.

Bernie Wolford, Geschäftsführer des Unternehmens, sagte: "Wir schätzen die vielen Beiträge, die John während seiner fast 10-jährigen Tätigkeit bei Pacific Drilling geleistet hat, sehr und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben."

"Wir freuen uns, Jim im Managementteam von Pacific Drilling willkommen zu heißen. Wir sind zuversichtlich, dass sein starker finanzieller Hintergrund und seine leitende Managementerfahrung im Ölfeld-Dienstleistungssektor Pacific Drilling und seinen Investoren unmittelbar zugutekommen werden", sagte Wolford.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Webseite unter www.pacificdrilling.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190722005606/de/

Contacts:

Amy Roddy

Pacific Drilling S.A.

+1 713 334 6662

Media@pacificdrilling.com