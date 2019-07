Die Investmentbank Goldman Sachs wird in den USA optimistischer für den Sektor der Halbleiterausrüster. Wie Analyst Toshiya Hari in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb, sei damit zu rechnen, dass sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der Speicherchipindustrie rasanter zugunsten der Anbieter verändern wird als bisher angenommen. Außerdem sieht er positive Indizien bei der Entwicklung der Investitionen der Waferindustrie im Jahr 2020.

Wie Hari ausführte, bleibt die Geschäftsentwicklung in der Branche zwar schwer vorherzusagen, und so bestünden weitere Gefahren bei den Marktschätzungen. Er attestierte aber den Unternehmen im Speichersegment, dass sie mit bereits zurückgefahrenen Investitionen schon längst Vorkehrungen getroffen hätten. Außerdem dürften Lieferschwierigkeiten dazu beitragen, dass sich die Versorgungssituation am Markt früher und deutlicher verbessern wird als erwartet.

Der Experte sprach den ehemals mit "Neutral" bewerteten Aktien von Applied Materials und Lam Research daher eine Kaufempfehlung aus. Erstere Aktie nahm er sogar auf die "Conviction Buy List" auf und bezeichnete sie als "Top Pick" im Sektor. Parallel stufte sein Kollege Mark Delaney auch die Aktien von Micron Technology von "Neutral" auf "Buy" hoch. Ein neues Votum mit "Neutral" vergaben die Experten außerdem für die bisher zum Verkauf empfohlenen Aktien von KLA-Tencor .

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial. Das Votum "Neutral" suggeriert ein durchschnittliches Potenzial./tih/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2019 / 11:37 / EDT

