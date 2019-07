Von Sarah E. Needleman

NEW YORK (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Microsoft will 1 Milliarde US-Dollar in das Startup-Unternehmen OpenAI LP stecken. Der US-Konzern will mit dem Spezialisten für Künstliche Intelligenz zusammenarbeiten, um die eigene Cloud-Plattform Azure weiterzuentwickeln, wie Microsoft mitteilte. Mit Azure ist der Softwarekonzern bei Cloud-Angeboten der zweitgrößte Anbieter hinter Amazon und will mit neuen Funktionen den Abstand zu seinem Rivalen verkleinern.

