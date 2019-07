Die Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche befindet sich im Wandel. Das Nutzerverhalten ändert sich, die neue Generation konsumiert Content anders als jede andere Generation, und um die Nachfrage nach innovativen Formaten zu bedienen, werden vielseitige und spannende Inhalte kreiert. Motor dieses Wandels ist eine neue Welle junger Talente in der Branche, die anlässlich der IBC mit dem ersten IBC Young Pioneer Award ausgezeichnet werden.

Der Young Pioneer Award würdigt junge Fachkräfte, die mit ihrer Leidenschaft, ihrem Ehrgeiz und ihrem Engagement einen herausragenden Beitrag zum Erfolg der Branche geleistet haben.

"Für unsere Kandidatenliste haben wir vor allem nach echten, herausragenden Talenten gesucht, die wirklich etwas in der Branche bewirkt haben", so David Levine, VP, Programming Kids, Europe Africa/UK Ireland, The Walt Disney Co. Ltd und Vorsitzender der Jury. "Außerdem haben wir Wert auf ein bleibendes Vermächtnis gelegt, auf dessen Grundlage sich der ‚Young Pioneer' jetzt zu einer Führungspersönlichkeit und in Zukunft zu einem Medienguru entwickeln kann."

Die Ausschreibung für den Wettbewerb richtete sich an Personen unter 30, die überdurchschnittliches Engagement dabei bewiesen haben, entweder in Eigenregie oder durch Motivation eines Teams positive Ergebnisse zu erzielen. Unabhängig davon, ob der Young Pioneer im kreativen oder technischen Bereich, als Stratege oder als Ingenieur hervorragende Leistungen gezeigt hat, sollte er bzw. sie als Führungspersönlichkeit über eine überzeugende strategische Vision sowie über die Fähigkeit verfügen, andere zu überzeugen und mitzureißen.

Die diesjährige Teilnehmerliste wurde auf sieben Finalisten mit einem individuellen, ausgeprägten Pioniergeist eingegrenzt. Einige der Kandidaten sind technische Innovatoren, andere kreative Künstler; einige verfügen über einen ausgeprägten Geschäftssinn, um Teams zu leiten oder Unternehmen zu gründen, andere wirken inspirierend auf die Menschen in ihrem Umfeld.

Die Kandidaten für den IBC2019 Young Pioneer Award sind:

Vera Bichler, Absolventin der HBS Broadcast Academy und erste Regisseurin für Frauenfußball beim ORF in Österreich

Oliver Janesh Christiansen, Erfinder und Entwickler von Cinefade, ein Kamera-Accessoire, mit dem der Kameramann die Schärfentiefe während des Shots verändern kann

Ahmed Al-Ghandour, Moderator und Produzent von Al-Daheeh ("The Nerd"), eine Online-Wissenschaftsshow, die komplexe Konzepte komödiantisch erklärt

David Harnett, ehemaliger Leiter der Tontechnik für Außenübertragungen und jetziger Einsatzleiter bei Timeline Television

Samantha Kingston, CEO von Virtual Umbrella, einem Entwickler von immersiven Inhalten, und Mentor für den Prince's Trust, der junge Menschen bei ihrer Unternehmensgründung unterstützt

Matej Michalko, Blockchain-Pionier, Gründer und CEO von Decent, einem Software-Plattformunternehmen in der Slowakei

Dominik Wrona, Global OU Manager bei BT Media Broadcast, außerdem verantwortlich für das Akademiker- und Lehrlingsausbildungsprogramm des Unternehmens

"Der Young Pioneer Award geht an Talente an Menschen, die ihre Chance ergreifen und kühne Ideen entwickeln", erklärte Muki Kulhan, Executive Producer Managing Director, Muki-International. "Außerdem suchte ich nach einem jungen Pionier, der Konzepte für den besseren Umgang mit Technologie entwickelt; jemand, der in der Branche eine vielversprechende Karriere vor sich hat. Also jemand, den ich gerne für mein eigenes Team einstellen würde!"

Die Finalisten müssen sich noch bis zur IBC2019 Awards Ceremony gedulden, um zu erfahren, wer den Young Pioneer Award mit nach Hause nimmt. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 15. September, um 18:30 Uhr im RAI Auditorium statt und steht allen IBC-Besuchern offen. Melden Sie sich jetzt an, um den kostenlosen Messepass zu erhalten: show.ibc.org/register.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190722005624/de/

Contacts:

Aimee Moore

Marketing Assistant

amoore@ibc.org

Tel.: +44 (0) 20 7832 4104

Fax: +44 (0) 20 7832 4130

IBC.org

show.ibc.org