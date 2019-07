Am Donnerstag gewährt Amazon nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in seine Bücher. Analysten sind weiterhin bullish. Steht mit der Zahlenvorlage ein neues Rekordhoch ins Haus?? Amazon legt am Donnerstag nachbörslich Zahlen vor? Analysten sind mehrheitlich bullish eingestellt und sehen noch Potential für die Amazon-Aktie? AWS-Sparte und Online-Werbung dürften von besonderem Interesse seinDie Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem in der letzten Woche US-Größen wie Netflix ...

