KIEL (dpa-AFX) - Der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre ist in Norddeutschland schwächer ausgefallen als in Süddeutschland. Das ist eines der Ergebnisse einer neuen Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, die am Dienstag (14.00 Uhr) in der Landeshauptstadt vorgestellt wird. Auftraggeber sind die Unternehmensverbände UV Nord. Die Studie mache die Unterschiede zwischen Norden und Süden deutlich, aber auch die Unterschiede unter den nördlichen Ländern in der Wirtschaftsentwicklung, hieß es im Vorfeld. Und: Der Norden müsse sich gemeinsam auf den Weg machen, um aufzuholen. Dabei gehe es in der Studie auch um Schlussfolgerungen beziehungsweise Forderungen der Norddeutschen Wirtschaft./mho/DP/zb

AXC0023 2019-07-23/05:50