=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid 07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten *** 09:30 DE/Software AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 2Q, Darmstadt *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Hartford *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1H, Essen *** 15:00 CL/IWF, Update zum World Economic Outlook, Santiago de Chile *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,2 zuvor: -7,2 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Conservative Party, Vorstellung des Nachfolgers von Parteichefin May, London - ES/Parlament, Abstimmung über die Ernennung von Sanchez zum Regierungschef, Madrid ===

