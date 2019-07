Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Die Telekom verspricht, bei dem Aufbau des ultraschnellen 5G-Netzes in Deutschland Tempo zu machen: "Bis zum Jahr 2025 wollen wir 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen und 90 Prozent der Fläche Deutschlands abdecken", sagte Telekom-Manager Walter Goldenits. "Um loslegen zu können, warten wir noch auf die Zuteilung der Frequenzen durch die Bundesnetzagentur." Dies erfolge aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen und Wochen. Der Telekom-Manager forderte dabei eine größere Unterstützung von den Kommunen: "Wir bekommen in Deutschland Genehmigungen tatsächlich nicht in dem Maße und der Geschwindigkeit, wie wir sie gerne hätten", kritisierte er. Goldenits fordert Kommunen auf, Gebäude stärker für den Mobilfunk-Ausbau zur Verfügung zu stellen. (Augsburger Allgemeine)

DEUTSCHE BAHN - Die 25 .710 Eisenbahnbrücken in Deutschland sind offenbar in noch größerem Ausmaß überaltert und abrissreif als bisher bekannt. Fast jedes zweite Bauwerk sei älter als hundert Jahre. Mindestens 1.250 Überführungen seien so marode, dass nur noch der Abriss bleibe. Die Sanierungskosten hätten sich in kurzer Zeit auf mehr als 25 Milliarden Euro verdreifacht. Das zeigten interne Unterlagen der Deutschen Bahn AG aus Aufsichtsratskreisen, die der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten vorliegen. (Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten)

DEUTSCHE BANK - Auch zwei Wochen nach dem großen Vorstandsumbau feilt die Deutsche Bank weiter an den Zuständigkeiten in ihrem Führungsgremium. So dürfte Karl von Rohr, der im Zuge der neuen Strategie die Zuständigkeit für Privatkunden übernommen hat, seine Aufgabe als Arbeitsdirektor abgeben. Als Nachfolger für ihn seien Organisationschef Frank Kuhnke und der Neu-Vorstand Stefan Simon im Gespräch, bestätigten mehrere Insider dem Handelsblatt. Die Überlegungen seien in einer frühen Phase, hieß es in Finanzkreisen. Letztlich sei aber nur noch offen, wann von Rohr die Aufgabe abgebe und wer sie für ihn übernehme. (Handelsblatt S. 30)

FACEBOOK - Viele Menschen wissen, dass Facebook sie auf Klick und Wisch überwacht. Etwas weniger Menschen wissen, dass Facebook nicht nur alles auswertet, was Nutzer auf der Plattform machen. Mit seinen Like-Buttons hat das Unternehmen das Netz verwanzt und verfolgt Milliarden Internetsurfer quer durchs World Wide Web - selbst wenn sie gar kein Facebook-Konto besitzen. So gut wie niemand weiß aber, dass Facebook auch alle Fotos, die Nutzer dort hochladen, mit einem digitalen Wasserzeichen versieht. Facebook fügt zwei Felder in den sogenannten Exif-Daten hinzu und kann das Bild damit eindeutig zuordnen. Selbst wer das Bild abspeichert, mit einem Programm wie Photoshop bearbeitet und an einem anderen Ort im Netz veröffentlicht, wird Facebooks Metadaten nicht mehr los. Darauf hat der Australier Edin Jusupovic aufmerksam gemacht. (SZ S. 17)

KNORR-BREMSE - Heinz Hermann Thiele hat Knorr-Bremse zum Weltmarktführer gemacht. Nach dem Börsengang will sich der Großaktionär langsam zurückziehen. Der Vorstandsvorsitzende Klaus Deller ist im Mai im Unfrieden ausgeschieden. Im September soll der neue Vorstandschef bekannt gegeben werden, sagte Thiele in einem Interview. (FAZ S. 19)

