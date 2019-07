The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2YNRD5 M OBJEKT RE ANL 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AK87 DZ BANK CLN E.9735 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AK95 DZ BANK CLN E.9736 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3P11 UC-HVB CRLNFI 24 DBK BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C49 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C56 LBBW STUFENZINS 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C64 LBBW STUFENZINS 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C72 LBBW STUFENZINS 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2682 NORDLB FESTZINSANL.13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BJFT0716 KAEVA 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GHV41 BK AMERICA 19/30 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US6174468J17 MORGAN STANL 19/25 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US693475AX33 PNC FINL SVC 19/26 BD01 BON USD N

CA 3KB XFRA US8716283010 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01 EQ01 EQU EUR N