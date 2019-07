Beyond Meat - Daytrade wie aus dem Lehrbuch

Veggie-Day für Daytrader. Beyond Meat (BYND) erreicht mit Breakout fast das Allzeithoch.

Symbol:ISIN: US08862E1091: Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat aus Kalifornien wurde im Jahre 2009 gegründet, ist aber erst seit 2. Mai 2019 an der Börse notiert. Beim IPO hatte die Aktie einen Kurs von 25 USD und stieg extrem stark an bis auf ein Allzeithoch am 18. Juni in Höhe von 201,88 USD. Die Korrektur musste zwangsläufig kommen und so konsolidierte der Wert zwischenzeitlich deutlich, konnte sich dann aber entlang des 20er-EMA langsam wieder herankämpfen und hat es so auf die Watchlist von ratgeberGELD geschafft. Geradezu lehrbuchmäßig erfolgte gestern der Breakout und erreichte beinahe wieder das Allzeithoch.Dieser Daytrade wurde gestern, am 22.07.2019, im Traders Live Chat bei ratgeberGELD mit folgenden Eckdaten umgesetzt: Entry: 183.70 USD, Stopp Loss 181.70 USD 1. Gewinnmitnahme (50%): 186,30 USD 2. Gewinnmitnahme (50%): 188,68 USDDer Minutenchart zeigt, dass das Kurspotential des Tages hier nicht wirklich ausgereizt wurde, schließlich hätte man theoretisch bis zum Tageshoch bei 201 USD warten können. Hinterher ist man natürlich immer schlauer! Mehr Informationen zur Strategie und zu den Vor- und Nachteilen des Daytrading hier auf ratgeberGELD.at: https://ratgebergeld.at/blog/daytrading-so-funktionierts/Aussicht:Die Aktie ist nach wie vor sehr volatil und von daher momentan für längere Investments nur bedingt geeignet. Dies gilt umso mehr, da das Datum für die Quartalszahlen für den 29. Juli terminiert – und auch bereits bestätigt – ist.: Diese Woche findet wieder mein täglicherstatt - Du kannst an diesem Event natürlich absolut kostenfrei teilnehmen. Ich präsentiere hier meine täglichen Gameplan, starke Momentumaktien und einen Überblick über die aktuelle Marktsituation.Hier der Link zum Live Stream https://www.ratgebergeld.at/middayalert oder über mein Facebookprofil https://www.facebook.com/ratgebergeldAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BYND.