VANCOUVER, British Columbia, 23. Juli 2019 -- BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (FRA: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens den Bedingungen einer Auftragsproduktionsvereinbarung (die Produktionsvereinbarung) mit einem Co-Packing-Unternehmen zwecks Herstellung und Verarbeitung unserer speziellen Produktlinie auf Cannabidiol-(CBD) -Basis zugestimmt hat. Dies steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der endgültigen Bedingungen. Die Produktlinie beinhaltet eigens entwickelte CBD-Mischtinkturen aus mittelkettigen Triglyceriden (MCT) in Rezepturen für Angstzustände, Energie und Schlaf, die im Rahmen der Übernahme von Island Biopharma Inc. erworben wurden.

Der Vertragspartner ist ein vollständig lizenziertes Co-Packing- und Abfüllunternehmen für Cannabis, dessen Betrieb den GMP-Standards entspricht. Die Produktionsvereinbarung ermöglicht es Bougainville, seine patentierte Linie an Bio-Cannabis-MCT-Öltinkturen kostengünstig auf den Markt zu bringen. Das Co-Packing-Unternehmen hat sich gemäß der Produktionsvereinbarung verpflichtet, die Produktentwicklung, die Herstellung und den Vertrieb unserer CBD-MCT-Mischöltinkturen für Angstzustände, Energie und Schlaf zu übernehmen. Bougainville verpflichtete sich zu einer Mindestbestellmenge von 1.000 Gallonen oder 56.000 Einheiten. Die Verpackungskosten sind gegenüber den vorherrschenden Preisen für Nahrungsergänzungsmittel und Produkte zur pflanzlichen Behandlung sehr wettbewerbsfähig und die Strategie des Unternehmens sieht in erster Linie den Vertrieb im Großhandel vor.

Laut einer Schätzung von Analysten der Cannabisbranche könnte alleine der Hanf-CBD-Markt bis zum Jahr 2022 auf 22 Milliarden Dollar anwachsen. CBD kann zur wirksamen Behandlung von Epilepsie, Angstzuständen, Schlafstörungen und chronischen Schmerzen verwendet werden. Die CBD-Produktlinie von Island Biopharma wurde entwickelt, um die heilende Kraft von Cannabis ohne die psychotrope Wirkung von Tetrahydrocannabinol (THC) zu nutzen.

Über das Co-Packing-Unternehmen

Der Co-Packer ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Ausbau von Nebendienstleistungen für die Cannabisbranche beschäftigt. Das Unternehmen bietet lokalen und internationalen Markenunternehmen wichtige Dienstleistungen, zu denen die Formulierung, die Herstellung, das Co-Packing und der Vertrieb von THC- und CBD-Produkten gehören.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter info@bougainville.com. Bitte beachten Sie, dass sich unsere gebührenfreie Rufnummer geändert hat; sie lautet nun 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

