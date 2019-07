Als Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den letzten Notenbankchef Murat Cetinkaya entließ, reagierte die Lira mit Verlusten. Diese endeten vorerst bei 6,50 TRY, anschließend kamen die Notierungen wieder zurück und setzten nochmal auf dem 200-Tage-Durschnitt um 6,3215 TRY auf. Im gestrigen Handel zog der Euro wieder merklich an, zusammen mit dem vorherigen Verlaufstief wird somit ein Doppelboden im Bereich des EMA 200 ermöglicht. Noch aber fehlt es den Euro-Bullen an Durchsetzungskraft, um die wichtige Triggerlinie für einen erfolgreichen Abschluss zu überwinden. Vielleicht aber sorgt der neue Notenbankchef Murat Uysal bald wieder für Bewegung im Paar, wenn er die Zinsen nach Erdogans Willen senken sollte.

Zwischen den Marken von 6,3051 und grob 6,4387 TRY ist das Währungspaar EUR/TRY zunächst als neutral anzusehen. Erst oberhalb der Triggermarke von glatt 6,50 TRY dürfte der Doppelboden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...