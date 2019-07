UBSG SW - UBS: Nettogewinn 2Q bei 1,39 (PROG 1,04) Mrd USD SAN SM - Banco Santander 2Q Nettoergebnis 1,39 Mrd EUR SAN FP - Sanofi erhält OTC-Rechte an Roche-Mittel Tamiflu in den USA RMS FP - Hermes International 2Q Umsatz 1,67 Mrd EUR DAI - Chinas BAIC übernimmt 5% an DAIMLER Regierung gibt mehr als 178 Millionen Euro für externe Berater aus Söder koppelt Zustimmung für CO2-Preis an finanzielle Entlastungen CON - Continental senkt Ausblick 2019 wegen schwächerer Autoproduktion DTE - DoJ-Freigabe für Sprint/T-Mobile US erfolgt wohl Mittwoch: CNBC OSR - ECOreporter: BaFin segnet Übernahmeangebot für Osram ab - AMS WIRD MÖGLICHES ANGEBOT FÜR OSRAM WEITER PRÜFEN EUZ - Eckert & Ziegler erhöht Gewinnprognose 2019 auf 4€ je Aktie JUN3 - Jungheinrich senkt ...

