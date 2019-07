Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Asos nach einer Gewinnwarnung von 4400 auf 3300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn des Online-Versandhändlers um bis zu 45 Prozent gesenkt, da Probleme im Vertrieb die operativen Margen (Ebit) belasteten, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zalando-Konkurrent sollte zwar die Umsätze und Margen langfristig steigern können. Doch so lange er den Beweis dafür schuldig bleibe, dürfte die Aktie, die grundsätzlich 50 Prozent Aufwärtspotenzial habe, seitwärts tendieren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-07-23/08:24

ISIN: GB0030927254