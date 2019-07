Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Societe Generale auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Seine überarbeiteten Prognosen berücksichtigten die gegenwärtigen Ertragstrends im Investmentbanking sowie die abgeschlossene Veräußerung der Euro Bank, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er senkte seine Gewinnschätzungen für die Franzosen. Die jüngsten Quartalszahlen der US-Banken signalisierten zudem Schwäche auch für die europäischen Häuser./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000130809