FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.053 EUR

KLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.535 EUR

81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.169 EUR

FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.196 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.359 EUR

CHWD XFRA US17133Q5027 CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10 1.286 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.446 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.013 EUR

AOT XFRA NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10

XFRA DE000HLB0YS7 LB.HESS.-THR.ZI.EX.07A/13 0.002 %

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.696 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.137 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.055 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.062 EUR

SSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 0,78 0.149 EUR

HHP2 XFRA US4380908057 HON HAI PR.IND.SP.GDR S/1 0.230 EUR