Die Einigung im US-Haushaltsstreit und die Aussicht auf sinkende Zinsen treibt den DAX am Dienstag weiter in die Höhe. Ob der Anstieg nachhaltig ist, bleibt angesichts zahlreicher Gewinnwarnungen, unter anderem von Conti und Klöckner allerdings abzuwarten. In Großbritannien wird heute der Nachfolger von Regierungschefin Theresa May bekannt gegeben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

