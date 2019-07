Versuche zeigen, dass Pflanzen schneller, größer und nährstoffreicher wachsen, wenn sie unter den LEDs der SunLike-Serie angebaut werden, anstatt unter den weißen Standard-LEDs

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender LED-Technologie-Innovator, gab die Ergebnisse einer Reihe von Versuchen bekannt, die eine höhere Wachstumsrate und einen höheren Flavonolgehalt (Antioxidantien) in Nutzpflanzen aufzeigten, die unter den Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie angebaut wurden, anstatt unter weißen Standard-LEDs.

SunLike Series-LEDs haben Einfluss auf Ernteerträge und Antioxidantiengehalt (Graphik: Business Wire)

Die Experimente wurden bei Salat mit LED-Beleuchtung der SunLike-Serie und weißer Standard-LED-Beleuchtung bei gleicher Farbtemperatur und Lichtintensität durchgeführt. Nach zwei Wochen Pflanzenwachstum wurden das Frischgewicht und der Flavonolgehalt des Salats gemessen und verglichen. Das Frischgewicht des Salats, der unter den LEDs der SunLike-Serie angebaut wurde, lag mit 43,0 g um 13,5 über dem Ertrag der weißen Standard-LEDs. Darüber hinaus hatte der Flavonolgehalt eine gemessene antioxidative Wirkung von 0,55, d. h. 41 mehr im Vergleich zu Salat, der unter den Standard-LEDs angebaut wurde.

Dieser bedeutende Unterschied beim Wachstum und Flavonolgehalt steht in direktem Zusammenhang mit der Lichtspektrumsleistung, definiert als die kombinierten Wellenlängen der von einer Lichtquelle erzeugten Energie. Die LEDs der SunLike-Serie konnten mehr Wachstum fördern, da sie eine Spektralleistung aufweisen, die dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts besser entspricht. So kam dieser Versuch zum Schluss, dass die LEDs der SunLike-Serie mit Vollspektrum die Wachstumsperiode von Nutzpflanzen verkürzen und gleichzeitig Ertrag, Qualität und Marktfähigkeit verbessern können.

"Nach den Ergebnissen dieses Versuchs können LED-Lichtquellen mit der gleichen gemessenen korrelierten Farbtemperatur und -intensität, aber unterschiedlicher Spektralleistung, unterschiedliche Auswirkungen auf die Wachstumsrate und den Nährwert von Nutzpflanzen haben. Daher werden Landwirte, die Gewächshäuser und Indoor-Farmen nutzen, von der Auswahl von LED-Lichtquellen für den Gartenbau profitieren, die ein natürliches Spektrum in der Nähe von Sonnenlicht bieten einer der Schlüsselfaktoren im Wachstumszyklus von Pflanzen", so Nam Ki-bum, geschäftsführender Vizepräsident für Vertrieb bei Seoul Semiconductor. "Als optimierte LED-Lösung für den Gartenbau wird die SunLike-Serie von Seoul Semiconductor erhebliche Vorteile bieten, um Wachstumszyklen und die ganzjährige Entwicklung von Nutzpflanzen sowie das allgemeine Wachstumsumfeld zu verbessern."

Die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie wurden für zahlreiche gärtnerische Anwendungen als Beleuchtungslösung für Innenhöfe eingesetzt, darunter das auf Gartenbeleuchtung spezialisierte Unternehmen Rofianda B.V. mit Sitz in den Niederlanden.

Um mehr über die Naturspektrum-LEDs der SunLike-Serie zu erfahren, besuchen Sie bitte:http://www.seoulsemicon.com/en/technology/Sunlike/

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LEDs für die Automobilbranche sowie die Bereiche Allgemeinbeleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit, unter Ausschluss des gebundenen Marktes, besitzt Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfache strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver-Serie die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandten Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion sowie nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

