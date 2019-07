Was war da los? Die Aktien des Edelmetall-Bergbauunternehmens Gold Fields (WKN: 856777) stiegen in der ersten Jahreshälfte 2019 um unglaubliche 53 %, wie Daten von S&P Global Market Intelligence zeigen. Das war jedoch kein kontinuierlicher Anstieg, da die Aktien bis Mitte Mai dem Goldpreis folgten und etwa 15 % zugelegt hatten. Und danach ging es richtig los: Zwischen Mitte Mai und Ende Juni stieg die Aktie um über 40 %. Was bedeutet das? Die Edelmetallpreise werden immer eine große Rolle bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...