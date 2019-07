FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 2 Ticks höher bei 173,7 Prozent, verglichen mit 173,68 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 173,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,71, das -tief bei 173,56 Prozent. Umgesetzt wurden 14.367 Kontrakte. Im Blick steht die EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag, was dem Future Unterstützung bietet.

Die Markterwartung Richtung Zinssenkungen sind zuletzt gestiegen. Während die meisten Analysten erst im September mit einer Senkung des Einlagesatzes rechnen, wird in der Zwischenzeit eine Senkung an den Märkten mit rund 50 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist. Auf der Pressekonferenz könnte EZB-Präsident Mario Draghi zudem eine neue Runde quantitativer Lockerungen in Aussicht stellen.

July 23, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)

