Bei der Deutschen Telekom dreht sich in dieser Woche alles um die geplante Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Laut Insidern könnte bereits am Mittwoch ein Deal mit Dish Network bekannt gegeben werden. Dieser soll ausreichen, um die Zustimmung des US-Justizministeriums zu bekommen.Laut CNBC hat die Deutsche Telekom beschlossen, dass der 26 Milliarden Dollar schwere Merger zwischen T-Mobile US und Sprint trotz hoher Zugeständnisse durchgedrückt werden soll. Dabei befindet ...

