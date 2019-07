Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am deutschen Aktienmarkt ist die Lage weiter nicht einfach. Es gibt viele Themen zu verarbeiten. Im Fokus steht natürlich die EZB-Sitzung am Donnerstag, aber auch jede Menge Unternehmensmeldungen. Die Serie der Gewinnwarnungen setzt sich fort. Bei den Einzelthemen geht es heute um Silber, Öl, Apple, Intel, Continental, Dürr, Jungheinrich und Klöckner. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.