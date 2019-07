Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die deutschen Anleger hielten sich gestern weitestgehend zurück. Für den DAX ging es am Ende des Tages zumindest um 0,2 Prozent nach oben. Unterstützend wirkte die Hoffnung auf eine noch lockerere Geldpolitik der EZB. Auf der anderen Seite drückten Gewinnwarnungen auf die Stimmung. Marktidee: Dialog Semiconductor. Bei Dialog Semiconductor dominieren derzeit die guten Nachrichten. In der vergangenen Woche legte der Konzern überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Aktie zog daraufhin an. Gestern stieg der Kurs dann gleich über mehrere wichtige technische Marken. Damit rückt jetzt ein neues Ziel in den Fokus.