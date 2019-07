Wirecard hatte eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit Aldi Nord und Aldi Süd angekündigt. Demzufolge wird Wirecard die Abwicklung sämtlicher Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen Aldi-Filialen in Deutschland übernehmen. Die Aktie zog kräftig an!

Der Stopp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...